L’Ostello e la Città: i laboratori nei week end per nuovi rapporti tra ospiti e “locals”

Fase sperimentale ampiamente superata: ora quello di Brindisi, sarà tra i Pop, i Pubblici ostelli pugliesi, quello che si mette in evidenza per la capacità di aprirsi a tutto campo. L’Ostello della Gioventù di Brindisi, punto di partenza del turismo contemporaneo, impegnato nell’apertura al territorio perché sia lungo di scambio di esperienza e di confronto, dopo la fase sperimentale delle iniziative tese a far rete con la città in un’unione sempre più stretta fra “ospiti” e “locals”, adesso istituzionalizza quelle che erano quelle proposte sperimentali.

Si parte, dunque, venerdì 4 alle ore 18 con “Mani in pasta”; si prosegue il giorno successivo alle 17, con “ABC di uncinetto”, mentre domenica 6 aprile il primo week end di iniziative si conclude con “open stage”, una sessione musicale di grande prestigio.

«All’annuncio della sperimentazione avevamo sottolineato che l’Ostello è un luogo in cui ospitare non solo amici e conoscenti, ma un luogo di cui in ogni caso andare fieri – ha detto Pierangelo Argentieri, presidente di Puglia Holiday -. Noi siamo sempre più propensi a sostenere, con queste iniziative che il nostro “In vacanza senza partire 2025” parta propri da queste iniziative dirette a far sì che i protagonisti siano Brindisi, le sue imprese e le sue potenzialità umane». E Daniele Pomes, location manager dell’Ostello brindisini spiega nei dettagli: «Tutti i venerdì abbiamo i laboratori di orecchiette, perché questa esperienza consente davvero di socializzare, di fare squadra fra una realtà e gli ospiti della struttura turistica e poi al sabato stiamo promuovendo una novità assoluta perché i laboratori di uncinetto continuano assieme agli altri laboratori artistici ed alle passeggiate in bicicletta programmate insieme alla sezione brindisina della Fiab, la Federazione italiana Ambiente e bicicletta. Restano sempre confermati poi – prosegue Pomes – gli appuntamenti con “Sorsi e morsi”, le passeggiate in città per conoscere le eccellenze enogastronomiche by night. Ed una circostanza intendo ancora sottolineare – conclude –: la sinergia con altre strutture ricettive limitrofe, presenti e vive sul territorio, per offrire agli ospiti nuove opportunità per stare in città e scoprire il territorio».

Ulteriori informazioni allo 0831096232.