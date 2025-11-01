L’Osteoporosi, tema del convegno del Soroptimist

Il Soroptimist Brindisi ha organizzato presso l’Hotel Internazionale un incontro del club sul tema dell’Osteoporosi, con sottotitolo “affinché la fragilità non si trasformi in disabilità”. Sono intervenuti tanti relatori specialisti della patologia, tra reumatologi, docenti e medici generali che hanno parlato della cura, della terapia ma soprattutto della prevenzione e con i corretti stili di vita. Saluti istituzionali della presidente del Soroptimist Brindisi, Anna Maria Casaburi. Hanno partecipato gli studenti del corso di Laurea in Fisioterapia presso il Polo Universitario di Brindisi.