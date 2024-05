Lotesoriere (FDI): cittadini di Carovigno oppressi dalle nuove regole sul decoro urbano

Arriva indisturbata un’ondata di nuove regole, emanate dall’Amministrazione Lanzillotti con la recente ordinanza in tema di decoro urbano, finalizzata a contrastare le situazioni di incuria e degrado nel “Rione terra”.

Alla luce di quanto contenuto nell’ordinanza, comprendiamo le lodevoli ragioni alla base di tali scelte e condividiamo il proposito di lavorare uniti per rendere il centro storico di Carovigno vivibile e accogliente. Tuttavia non si può tacere sulla particolarità di queste disposizioni, totalmente prive di buonsenso e non accompagnate da alcuna valutazione sulla sostenibilità economica. Ci lascia perplessi, e non poco, la scadenza temporale entro la quale si chiede di adempiere a tali obblighi. La tempistica prevista per l’adeguamento alle misure è molto stringente, con scadenza il 22 luglio, e potrebbe mettere in seria difficoltà le famiglie. Inoltre, non c’è stato alcun dialogo preventivo con i residenti della zona, i quali più volte hanno sollecitato l’intervento del Comune in merito alle condizioni di degrado, senza ricevere risposta.

Questa ordinanza, in barba al principio di equità sociale, impone di fatto ai cittadini una serie di regole onerose senza tener minimamente conto delle conseguenze che esse comportano. E, allora, resta un interrogativo di non poco conto: chi paga?

Così facendo, il rispetto del decoro urbano rischia di trasformarsi in una trappola per la collettività, soprattutto in un periodo storico come questo in cui la crisi economica morde ancora profondamente. Più che felici regole di convivenza civile si tratta di un ulteriore sforzo che sarà scaricato sulle teste e sulle tasche dei cittadini.

Francesco Lotesoriere, consigliere e capogruppo Fdi al Comune di Carovigno