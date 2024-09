Lotta agli abbandoni di rifiuti – A Ceglie usano le fototrappole

Senza sosta gli interventi di contrasto all’abbandono di rifiuti messi in campo dall’Amministrazione comunale, Polizia Locale, uffici comunali preposti e ditta Cogeir.

Nei giorni scorsi sono arrivati i primi dati delle telecamere mobili, servizio che l’Amministrazione comunale, con determina n.437 del 12 luglio 2024, ha affidato alla ditta Elettrosecurity srl, con sede in San Pietro Vernotico (BR).

Le immagini registrate, periodo luglio-agosto, sono state analizzate dalla Polizia Locale per individuare i responsabili e sanzionarli.

42 multe, 18 già notificate e 24 in fase di notificazione, per abbandoni di rifiuti di vario tipo, perlopiù rifiuti domestici, suppellettili, ingombranti, elettrodomestici, mobili ecc. Altri video ed immagini sono al vaglio del Comando di Polizia Locale.

Continuano senza pause dunque le operazioni di monitoraggio ambientale rafforzate dall’utilizzo di telecamere mobili che permettono l’elaborazione e scarico dei dati, la realizzazione di foto e video e spostamenti delle microcamere per un monitoraggio capillare del vasto agro di Ceglie Messapica.

“Un primo risultato significativo frutto del lavoro di squadra tra diversi reparti, Amministrazione comunale, Polizia Locale, uffici comunali, ditta Cogeir, che collaborano quotidianamente nel contrasto ad una condotta particolarmente odiosa, l’abbandono di rifiuti – dichiara il Sindaco Angelo Palmisano. Ringrazio tutti coloro che sono coinvolti nel processo di monitoraggio ambientale. Ricordo infine che la piattaforma ecologica è a disposizione di tutti per smaltire gratuitamente oggetti, ingombranti e materiali vari, non c’è motivo di abbandonarli per strada”.

Il territorio è un bene di tutti, pertanto si invitano i cittadini a usufruire del servizio gratuito di “Raccolta Ingombranti” con modalità “porta a porta”, telefonando al numero verde della ditta Cogeir 800405633, o, in alternativa a conferire presso il Centro Comunale di Raccolta (ubicato in viale del Lavoro – Zona Industriale), aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 11.30, martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 18, dove è possibile conferire riciclabili e ingombranti.