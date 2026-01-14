Lotta agli abbandoni di rifiuti – Installati i segnali stradali nelle zone interessate dalla presenza di fototrappole. Ass. Antonucci: “L’obiettivo che intendiamo raggiungere è quello di una maggiore coscienza ambientale”

In queste ore è in corso di ultimazione la installazione di segnaletica stradale con cui si avvisano i cittadini che, ovviamente in forma non visibile, saranno collocate a rotazione le foto trappole di cui si è dotata l’Amministrazione Comunale per contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti.

“Purtroppo la presenza di rifiuti abbandonati in più punti della città – afferma l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci – non accenna a diminuire. Ecco perché stiamo accelerando per definire le aree – con apposita segnaletica stradale – in cui saranno collocate le foto trappole. Sarà uno strumento repressivo efficace per individuare e sanzionare chi non rispetta le regole del vivere civile, ma noi contiamo di determinare le condizioni – con questo e con altri interventi – per raggiungere un maggior livello di coscienza ambientale. Vivere in una città più pulita ed ospitale deve necessariamente essere un obiettivo condiviso”.