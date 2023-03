LOTTA AI TUMORI DEL SANGUE – GIOVEDI’ CONVEGNO A SAN MICHELE S.NO

“Lotta ai tumori del sangue – Ematologia e Medicina Trasfusionale tra presente e futuro in terra di Brindisi” è il titolo del convegno-dibattito promosso dall’AIL Brindisi, l’Associazione contro Leucemie, Linfomi e Mieloma e l’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino, in programma giovedì 16 marzo pv (inizio alle ore 17,30) a San Michele Salentino, presso la Pinacoteca “S. Cavallo”, in via G. Pascoli, 26.

“A San Michele Salentino, – spiega Carla Sergio, presidente di AIL Brindisi – si terrà un importante convegno che vede l’AIL, il reparto di Ematologia e il Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino, uniti nell’affrontare i temi riguardanti le nuove terapie per i pazienti ematologici e lanciare un appello per la raccolta di sangue. Ringraziamo i nostri amici e soci di San Michele che hanno fortemente voluto questa giornata, coinvolgendo la cittadinanza sulle delicate tematiche ematologiche”.

I saluti sono affidati al dott. Giovanni Allegrini (Sindaco di San Michele Salentino), ed alla dott.ssa Carla Sergio (Presidente AIL Brindisi). Gli interventi, invece, al dott. Domenico Pastore (Primario UOC Ematologia Ospedale “Perrino” di Brindisi) che parlerà di “L’Ematologia a Brindisi, tra passato, presente e futuro” ed alla dott.ssa Antonella Miccoli (Primario Centro Trasfusionale Ospedale “Perrino” di Brindisi), che affronterà il tema de “Le donazioni di sangue nel territorio di Brindisi”.

Nel corso dell’evento sarà proiettato “L’uomo del bene”, docufilm sul Professor Franco Mandelli. L’ingresso è libero.