Lotteria di beneficenza dell’Unicef. sabato l’estrazione dei biglietti

Tutto pronto per l’atto finale della Lotteria di Beneficenza promossa dal Comitato provinciale di Brindisi per l’UNICEF a sostegno dei progetti per l’istruzione in Siria, un Paese in cui oltre 3 milioni di bambine e ragazze hanno bisogno di servizi educativi emergenziali: sabato 29 marzo, a partire dalle ore 18, presso il Teatro Don Bosco di Brindisi (g.c.), si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti. Come è noto, sono 25 i premi in palio offerti da aziende del territorio.

L’ingresso al Teatro è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma l’evento si potrà anche seguire in diretta Facebook sulla pagina del Comitato.

Nella stessa serata si terrà la consegna degli attestati di ringraziamento a quanti, tra scuole, enti e associazioni, si sono prodigati nell’ultimo anno a favore dell’UNICEF, contribuendo così a dare voce ai diritti dei bambini che restano inascoltati in troppe parti del mondo.

“Ancora una volta, soprattutto le scuole – dice il presidente del Comitato provinciale UNICEF, Raffaele Romano – sono state le vere protagoniste delle varie iniziative proposte per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi a sostegno dei progetti che l’UNICEF realizza sul campo. Siamo davvero grati ai Dirigenti, ai docenti e, ovviamente, alle famiglie di alunni e studenti, così come dobbiamo essere riconoscenti nei confronti di alcune associazioni che operano nella nostra provincia e ad alcuni enti che in questi ultimi mesi non hanno fatto mancare il loro apporto”.