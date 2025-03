Lotteria Unicef – Estratti i 25 biglietti vincenti

Si è conclusa, con successo, la Lotteria di beneficenza organizzata dal Comitato provinciale di Brindisi per l’UNICEF.Grazie all’impegno di quanti – a vario titolo – hanno reso possibile l’iniziativa, sono stati venduti 3.249 biglietti , per un incasso totale di 8.122,50 euro, che sarà interamente devoluto al Progetto UNICEF “Sostegno all’istruzione delle bambine in Siria”.L’estrazione dei biglietti (il cui elenco è in allegato) si è svolta sabato 29 marzo, a Brindisi, presso il Teatro Don Bosco (g.c.).Il Comitato brindisino ha colto l’occasione per consegnare a scuole, enti e associazioni che negli ultimi mesi hanno contribuito a realizzare le varie iniziative promosse, compresa la Lotteria, un attestato di ringraziamento.Un’altra bella serata all’insegna della solidarietà e dei buoni sentimenti.