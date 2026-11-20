Un uomo arriva alla corte di Kublai Khan e dice di essere Marco Polo. Potrebbe aver viaggiato per anni, oppure aver inventato tutto. L’imperatore lo ascolta, lo interroga, cerca una prova. Comincia così «Marco Polo e le città invisibili», lo spettacolo con Luca Zingaretti in scena martedì 1 dicembre, alle ore 20.30, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Biglietti disponibili online alla pagina rebrand.ly/CittaInvisibili e alla biglietteria del Nuovo Teatro Verdi, aperta dal lunedì al venerdì, ore 11-13 e 17.30- 19.30. Il giorno dello spettacolo, ore 11-13 e 19-20.30.



Il punto di partenza è «Le città invisibili» di Italo Calvino, pubblicato nel 1972 e diventato negli anni uno dei suoi libri più letti. Un atlante di luoghi immaginari che parlano delle persone che li abitano. La versione teatrale di Edoardo Erba trasforma il dialogo tra Marco Polo e il Gran Khan in un confronto serrato, con il ritmo di un’indagine e la tensione di un thriller psicologico. Chi è davvero il viaggiatore? Perché racconta quelle città? E che cosa cerca l’imperatore, mentre il suo immenso regno sembra sfuggirgli di mano?



Nella trasposizione teatrale, la parola diventa una prova di forza. Il Khan vuole sapere, ordinare, possedere: per lui conoscere una città significa poterla controllare. Marco Polo procede in tutt’altro modo. Descrive strade, edifici, abitanti, ma soprattutto desideri, paure, ricordi. Lascia affiorare ciò che sfugge ai numeri e alle mappe. Tra i due nasce un confronto a tratti ironico, nel quale ogni storia può salvare il narratore o metterlo ancora più in pericolo.



Le città che prendono forma nei racconti hanno qualcosa di familiare. Alcune sono sommerse dai rifiuti, altre sembrano tenute insieme da connessioni invisibili; in altre ancora, le persone si assomigliano al punto da perdere ogni differenza. Calvino le aveva immaginate più di mezzo secolo fa. Oggi rimandano alle metropoli in cui viviamo, alla fatica di orientarci, alle abitudini che ci rendono estranei perfino ai luoghi che conosciamo. Il pubblico può riconoscervi frammenti della propria esperienza, dalle contraddizioni della vita urbana alla presenza sempre più pervasiva della tecnologia.



A dare voce a Marco Polo è Luca Zingaretti, alle prese con un personaggio che vive della capacità di convincere, ascoltare, cambiare registro. La sua forza è nel racconto: davanti a un uomo abituato a impartire ordini, deve trovare ogni volta un modo nuovo per essere creduto. Il rapporto con il sovrano si sviluppa attraverso un continuo scambio di ruoli. Chi interroga finisce per esporsi, chi sembra essere sotto giudizio conquista progressivamente il controllo della situazione. E dietro la curiosità del Khan affiora la paura di un uomo che possiede un impero sterminato, ma non riesce più a comprenderlo.



Nello spettacolo le città nascono soprattutto dall’immaginazione di chi ascolta. Lo spettatore è chiamato a costruirle nella propria mente, a riconoscerne gli abitanti e a ritrovare nelle loro storie qualcosa della propria quotidianità. L’Oriente evocato da Calvino diventa così un territorio senza confini precisi, nel quale il passato incontra continuamente il presente. La storia procede come un duello, ma affida al pubblico domande molto concrete. Cosa resta di una città quando i suoi abitanti smettono di immaginarla diversa? Quale spazio hanno la bellezza, la libertà e la speranza in un tempo occupato soltanto dalle emergenze? Sono interrogativi che attraversano il rapporto tra i due protagonisti.



È qui che il libro di Calvino continua a parlarci. Le sue città chiedono di guardare meglio ciò che abbiamo davanti, di distinguere ciò che impoverisce la vita da quello che ancora merita attenzione. Nelle pagine finali de «Le città invisibili», Marco Polo suggerisce di cercare e riconoscere, anche nelle situazioni più difficili, ciò che conserva un valore umano, per proteggerlo e dargli spazio. Un pensiero che oggi acquista un significato particolare, mentre le città cambiano sempre più rapidamente e diventa difficile immaginare il mondo che vorremmo abitare. Un viaggio tra luoghi che non esistono sulle carte geografiche, ma nei quali ciascuno può riconoscere qualcosa del proprio tempo.