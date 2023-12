LUCI DI NATALE A SCUOLA CON IL ROTARY BRINDISI APPIA ANTICA

Il Club Rotary Brindisi Appia Antica apre le porte al Natale 2023 dell’Istituto scolastico “Caduti di Marzabotto”di Brindisi con un regalo speciale.

Si svolgerà infatti giovedì 14 Dicembre alle ore 18 l’accensione del grande albero di Natale donato dal club e realizzato dall’azienda brindisina Legnobotti con materiale riciclato. Tutti i bambini della città che potranno ammirarlo nel cortile della scuola di viale Aldo Moro per tutto il periodo natalizio. L’inaugurazione avverrà in concomitanza con l’Open Day “Peace Night” organizzato dall’Istituto comprensivo “Bozzano Centro” di cui il plesso fa parte. Nell’occasione sarà presentata a ragazzi e famiglie l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico.

L’iniziativa rotariana vuole essere un auspicio di pace ed un segno di vicinanza al territorio, alle famiglie ed agli studenti nel periodo più atteso dell’anno, seguendo l’ideale del service, inteso come attività finalizzata a servire l’interesse generale.

La cittadinanza è inviata a partecipare all’evento.