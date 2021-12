LUCI ED OMBRE NEL CASTELLO ALFONSINO – ITINERARIO ACCOMPAGNATO DA UNA INSTALLAZIONE VIDEO

“Luci e ombre nel Castello Alfonsino:

storie, misteri di eroi, cavalieri e imperatori”, un itinerario accompagnato da una installazione video.

Domani, sabato 18 dicembre, alle ore 11, si terrà l’appuntamento con “Luci e ombre nel Castello: storie, misteri di eroi, cavalieri e imperatori”. L’iniziativa, nell’ambito del progetto “ Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino” a cura dell’Aps Le Colonne, in collaborazione con il Segretariato regionale del Mic per la Puglia e con la Soprintendenza ABAP Brindisi Lecce, prevede un itinerario dedicato alla vicissitudini avvenute presso la fortezza per poi proseguire nella sala in cui è stata allestita una installazione video che racconta una curiosa vicenda accaduta durante l’ultimo assedio dei veneziani, narrata dalla voce di un soldato che scrive al suo comandante un accorato appello per la difesa del Forte. Per i più piccoli, invece, sarà possibile richiedere “Castello Kids”, una visita guidata ideata per i bambini che regala un’esperienza unica ed emozionante.

Info e prenotazione obbligatoria al numero 379.2653244 o inviare una mail all’indirizzo segreterialecolonne@gmail.com. Ulteriori info sulle iniziative organizzate sono consultabili sulla pagina Facebook“Forte a Mare” e sulla pagina Instagram “Forte_a_mare”.