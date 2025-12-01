Luciano Quarta (Fp Cgil): Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica – Un anno fa l’internalizzazione, oggi la proroga di 23 mesi!

Luciano Quarta FP CGIL BRINDISI: Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica – Un anno fa l’internalizzazione oggi la proroga di 23 mesi!

La FP CGIL Brindisi accoglie con soddisfazione la deliberazione n. 3088 del 01/12/2025 della ASL di Brindisi, con cui viene disposta la proroga di 23 mesi dei contratti del personale del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica così come proposto proprio dalla FP CGIL

Una decisione che non cade dal cielo, né nasce dall’improvvisa folgorazione sulla via di Ceglie di qualche personaggio particolarmente loquace a mezzo stampa.

Oggi quella posizione, osteggiata da più parti e definita “impossibile”, è diventata il contenuto letterale della delibera della ASL.

Prendiamo atto che, quando le analisi sono serie, i conti tornano. Anche dopo un anno.

D’altra parte, se alcuni continuano a parlare di “successi”, dimenticando di aver sostenuto pubblicamente l’esatto contrario fino al giorno prima, non possiamo impedirglielo. Possiamo però ricordare ai lavoratori che differenza c’è tra chi difende una posizione perché è giusta e chi cambia opinione quando vede che la realtà gli è passata sopra.

La FP CGIL rivendica questa scelta come un passo fondamentale per:

-garantire stabilità ai lavoratori,

-consolidare la presenza pubblica nella riabilitazione,

-evitare ogni deriva che possa riportare il Centro di Ceglie sotto logiche privatistiche che questo territorio ha già conosciuto e pagato caro.

Continueremo su questo Solco anche per la RSA di Ostuni, già tornata Pubblica, e per l’Hospice di Mesagne su cui non smettiamo di chiedere il riconoscimento della professionalità di lavoratrici e lavoratori.

Oggi vince la coerenza e la linea che da anni ha difeso la professionalità di lavoratrici e lavoratori che da sempre mettono a disposizione del Centro di Riabilitazione.

Oggi vince la Sanità Pubblica.

Luciano Quarta

Segretario Generale FP CGIL Brindisi