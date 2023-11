LUIGI DE LUCA HA PRESENTATO IL SUO LIBRO:”LA CULTURA NON BASTA”Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, Luigi De Luca ha presentato il suo libro “La cultura non basta”, contro l’industria della cultura, per un’arte di comunità. Ha introdotto l’incontro il prof. Giuseppe Marella, Società di Storia Patria per la Puglia. Hanno dialogato con l’autore: il Sindaco Giuseppe Marchionna e il sociologo e operatore culturale Emanuele Amoruso. Dopo gli studi in semiologia a Bologna, l’autore torna in Puglia dove approda alla carriera pubblica. Si è occupato di cinema, teatro, musei, biblioteche e cooperazione euro-mediterranea. La gestione del patrimonio culturale in una prospettiva di cooperazione territoriale è il campo nel quale si colloca il suo impegno attuale. È un libro contro l’industria della cultura per un’arte capace di fare comunità. La cultura che non basta è quella che lascia le cose così come stanno. La cultura che non lavora per un mondo migliore non basta, così come quando è priva di una dimensione etica e quando non ha rapporti con le comunità di riferimento. L’autore sostiene che le istituzioni culturali, musei, biblioteche e tutto ciò che lui definisce industria della cultura, risponde alla logica dell’organizzazione capitalistica E che,quindi, ha espropriato Il popolo, gli operatori della cultura, di quella che era la capacità di rapportarsi con l’opinione pubblica, con i cittadini, cercando di garantire la continuità della creatività locale che l’autore intravede come unico elemento capace di rinvigorire queste spinte culturali. Sicuramente un libro che porta a riflettere e che può provocare utili confronti. Il ricavato della vendita del libro è destinato all’onlus Huipalas che, in Kenia, coltiva il sogno di una comunità per l’arte e la cultura. Anna Consales