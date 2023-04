“L’ULTIMA ORA”, IL NUOVO SINGOLO DI MED BLASE

Si chiama “L’ultima ora” ma uscirà nelle prime ore del 7 Aprile.

È il nuovo singolo dell’artista Mesagnese Mattia Demitri, in arte Med Blase, classe 2000, nato a San Pietro Vernotico (BR) e trasferitosi a Bologna nel 2019 per ampliare il suo progetto musicale.

Con una produzione di heydium, producer francese, con cui aveva già collaborato in passato per la strumentale del Singolo “Stronza”, nel testo l’artista risulta tormentato da quella sofferenza che da tempo ormai lo accompagna in gran parte dei suoi brani.

Con delle sonorità pop e rilassanti riesce a trasmettere la sua tristezza nel sentirsi abbandonato e la voglia di vivere almeno un ultimo momento con la persona da lui amata prima di lasciare che il tempo faccia il suo corso. Ascolta ora Med Blase: https://ffm.bio/medblase