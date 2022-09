L’ULTIMO APPUNTAMENTO BRINDISINO DEL BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO 2022 HA AFFASCINATO IL PUBBLICO

Presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Brindisi, si è tenuto l’ultimo appuntamento brindisino del Barocco Festival Leonardo Leo 2022, giunto alla XXV edizione, con la direzione artistica del M° Cosimo Prontera. La rassegna internazionale di musica antica propone un programma di concerti ed approfondimenti sul periodo barocco attraverso le opere del grande Leonardo Leo e di altri importanti contemporanei. La XXV edizione segna un punto d’arrivo importante e una ulteriore conferma per il Barocco Festival che promuove musica ad alti livelli e, soprattutto, eseguita con “strumenti originali”. L’Ensemble “Palladio”, con Jimin Oh- soprano, Sara Tommasini-contralto, Steno Boesso-fagotto e Enrico Zanovello-organo e maestro di concerto, ha eseguito il concerto:”Meraviglioso Barocco”, con un doveroso tributo a Leonardo Leo, a cui Il Festival è dedicato, con il brano di apertura, con Il mottetto “Nautes in navis sine remo”, per soprano e basso continuo. Ogni esibizione è stata accolta dal pubblico con tanti applausi ed entusiasmo. Una serata veramente affascinante, un evento imperdibile. Il Barocco Festival continua con gli appuntamenti presso le altre sedi prescelte. Un grande ringraziamento al M° Cosimo Prontera che ogni anno riesce a proporre occasioni musicali imperdibili. Importante è stato anche il sostegno dei sindaci di Brindisi, Mesagne, San Vito dei Normanni e Lecce che hanno condiviso e supportato il Festival riconoscendone l’alto valore culturale. Importante anche il sostegno degli sponsor che hanno sostenuto il progetto con convinzione. La musica è cultura e riesce ad unire mondi diversi, coinvolgendo anche le giovani generazioni. Il prossimo appuntamento sarà domenica 18 settembre presso il Chiostro dei Domenicani, San Vito dei Normanni, con “I Concerti per il Duca”, con l’ensemble barocca “La Confraternita de’ Musici diretta al cembalo dal M° Cosimo Prontera. Anna Consales