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Luna park per le associazioni di Brindisi impegnate nelle fragilità dei minori

Luna park per le associazioni di Brindisi impegnate nelle fragilità dei minori

Domenica 6 settembre prossimo, fra le ore 11:00 e le ore 13:00, in piazzale Spalato, l’assessore alle Attività produttive, Giuseppe De Maria, e l’assessore ai Servizi sociali, Ercole Saponaro, accoglieranno le associazioni, che operano nel Comune di Brindisi nel campo delle fragilità dei minori, per trascorrere con loro momenti di svago fra le attrazioni del luna park, consegnando i biglietti gratuiti messi a disposizione dal responsabile delle strutture ludiche.

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