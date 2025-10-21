Lunedì 27 ottobre, il Collettivo fotografico Polaroads Aps ed il Polo BiblioMuseale di Brindisi ospitano i fotografi professionisti Damiano e Vincenzo Tasco, nel foyer del MediaPorto.

Durante l’incontro, ad ingresso libero (ore 18:00), padre e figlio condivideranno con i presenti la loro personale esperienza professionale che vede il loro studio fotografico attivo dal 1983.

Damiano Tasco, nato a Brindisi nel 1952, si avvicina al mondo della fotografia all’età di otto anni: da qui apprende le prime tecniche all’interno del prestigioso laboratorio di Vito Piazzola, con cui collaborerà per circa 20 anni. Damiano Tasco si afferma così come professionista dell’immagine, aprendo nel 1983 il proprio studio fotografico. Noto ed apprezzato come fotografo di cerimonie, fotoreporter e fotogiornalista, vanta numerose collaborazioni con importanti agenzie e testate giornalistiche locali e nazionali (Fotogramma, Ciamillo Castoria, Corriere della Sera). Iconici alcuni suoi scatti che raccontano momenti fondamentali della storia recente della città (Malagoli-Meneghin, Brindisi-Albania 1991).

Vincenzo Tasco, nato a Brindisi nel 1994, figlio d’arte, si avventura, come il padre, nella fotografia sin da piccolo. Nel tempo è riuscito a creare uno stile personale che lo ha portato a specializzarsi in fotografia di ritratti, reportage, foto sportive, concerti, moda e matrimoni, frequentando master e corsi con grandi maestri della fotografia in Italia e all’estero.

L’evento si inserisce all’interno degli incontri “Percorsi ed esperienze di vita professionale nella fotografia” che intende approfondire la conoscenza di professionisti del territorio, e che segue l’incontro con Marco Falcone.

Il 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐨𝐚𝐝𝐬 𝐀𝐩𝐬 promuove la conoscenza e l’utilizzo linguistico della fotografia con una visione e un approccio progettuale completo. L’incontro al Mediaporto è frutto dei patti di collaborazione posti in essere con il Polo Biblio Museale.

MediaPorto – Biblioteca di Brindisi (Viale Commenda, 1).