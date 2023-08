LUNEDI’ 28 A MESAGNE INCONTRO CON I VERTICI DI CONSERVE ITALIA

CAMPAGNA DEL POMODORO

NELLO STABILIMENTO DI MESAGNE,

INCONTRO CON I VERTICI DI CONSERVE ITALIA

Lunedì 28 agosto 2023 – Ore 17.00

Stabilimento di Conserve Italia

Via Vecchia Brindisi, Contrada Cavallino

Mesagne (BR)

Il Presidente di Conserve Italia Maurizio Gardini e il Direttore Generale Pier Paolo

Rosetti saranno presenti lunedì 28 agosto nello stabilimento di Mesagne del Gruppo

cooperativo per incontrare soci produttori, responsabili del sito e rappresentanze dei

lavoratori. Sarà l’occasione per valutare l’andamento della campagna di raccolta e

lavorazione del pomodoro e per fare il punto sulle prospettive del sito produttivo.

Alle ore 17.00 Presidente e Direttore Generale incontreranno la stampa invitata per

l’occasione.

Si richiede gentile conferma di partecipazione al seguente indirizzo:

giovanni.bucchi@conserveitalia.it.

Mesagne (BR), 21 agosto 2023

Conserve Italia è un Gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (BO). Leader in Italia nella

trasformazione alimentare, associa oltre 14.000 produttori agricoli italiani riuniti in 37 cooperative e lavora 675.000

tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 12 stabilimenti produttivi (9 in Italia, 2 in Francia e 1 in Spagna). Il

fatturato gestionale consolidato dell’esercizio 2021-22 è di 963 milioni di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia e

all’estero a circa 3.000 persone tra addetti fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy come Cirio,

Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.