Lunedì 3 agosto 2026 torna a riunirsi il Consiglio comunale di Brindisi

Dopo aver discusso nove argomenti all’ordine del giorno dei lavori, il Consiglio comunale di Brindisi torna a riunirsi lunedì 3 agosto prossimo, alle ore 9:30. Nella seduta di ieri, giovedì 30 luglio 2026, il Consiglio comunale ha approvato un’inversione degli argomenti posti all’ordine del giorno, rinviando la discussione di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni e, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Livia Antonucci, con 17 voti favorevoli e 11 contrari, ha approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) anno 2026-2029, riguardante il Servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Fabio Di Bello, il Consiglio ha approvato all’unanimità dei presenti il riconoscimento della sussistenza del pubblico interesse e ha fornito l’assenso alla realizzazione del progetto inserito nel Programma di rigenerazione urbana, proposto da Arca Nord e finalizzato alla ristrutturazione, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche di fabbricarti di Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nel Quartiere Paradiso. Sempre all’unanimità, è stata approvata, in via definitiva, la variante delle norme tecniche di attuazione del Piano di recupero di San Pietro degli Schiavoni.

Proseguendo nei lavori, con 24 voti favorevoli, uno contrario ed un’astensione, il Consiglio ha approvato l’interpretazione autentica dell’art. 50 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore generale, riguardante le infrastrutture viarie al fine di eliminare le contraddizioni intrinseche ai dettati normativi.

Con voto unanime dei presenti, ancora, il Consiglio comunale ha approvato la dichiarazione di pubblica utilità e l’adozione di variante allo strumento urbanistico concernenti il progetto di fattibilità tecnica dell’intervento di riqualificazione dell’ingresso della Città da via Provinciale per Lecce alla Rotonda di viale Mennitti. Il Consiglio comunale, ancora, ha approvato all’unanimità dei presenti, sia l’aggiornamento del Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio integrata, sia la presa d’atto delle osservazioni sulla proposta di adeguamento del Piano regolatore generale vigente al Piano Paesaggistico territoriale regionale della Puglia. In particolare, delle 24 osservazioni proposte, 2 sono state accolte, 9 solo parzialmente accolte, mentre 13 sono state le osservazioni non accolte.

Con 19 voti favorevoli, 4 contrari e un’astensione, l’Assise civica, su proposta dell’assessore Cosimo Elmo ha dato il via libera, a titolo gratuito, al trasferimento in favore di E-Distribuzione Spa della proprietà della cabina elettrica di trasformazione e della relativa area di sedime, realizzata per risolvere l’interferenza con i lavori di realizzazione di uno shuttle di collegamento tra la rete ferroviaria Rfi e l’Aeroporto di Brindisi.

Il ritiro con rinvio alla prossima assise di settembre ha riguardato, infine, la proposta di approvazione dello schema di addendum, circa la convenzione urbanistica sottoscritta il 28 ottobre 2008 tra il Comune di Brindisi e la società Aliotto srl.