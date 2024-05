Lunedì a Brindisi la presentazione del libro di poesie “Uni-versi paralleli” di Giulia Cesaria

Lunedì 6 maggio 2024 alle ore 18,00

presso Palazzo Nervegna – Sala ‘Gino Strada’- Brindisi

presentazione del libro di poesie UNI-VERSI PARALLELI

di Giulia Cesaria.

Un incontro, organizzato dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Brindisi.

L’autrice ha inteso affrontare la unicità dell’essere e tuttavia il nostro essere uguali in un inevitabile incontro/scontro generazionale. Sull’onda di emozioni opposte e parallele camminiamo separatamente per poi incontrarci con la prospettiva di nuovi obiettivi e mete. Giulia Cesaria è stata coordinatrice di spettacoli presso il Teatro Internazionale NATO, ha collaborato con il mensile SHAPICOLA della Comunità Militare Italiana di SHAPE (Mons-Belgio). Ha pubblicato il libro ‘’Nella Tempesta…la quotidianità’’- HOBOS Edizioni, premiato al Concorso Nazionale ‘’A. Rongone’’. Le sue poesie sono state premiate in diversi Concorsi Nazionali. E’ Presidente della giuria di base del ‘’Premio letterario del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia’’.