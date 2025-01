Lunedì a Brindisi la presentazione del volume “Comprendere i conflitti, educare alla pace”

A Brindisi, lunedì 20 gennaio 2025, alle ore 17.00 presso la Biblioteca Mediaporto, in viale Commenda n.1, sarà presentato il volume COMPRENDERE I CONFLITTI, EDUCARE ALLA PACE – ATTI del I Convegno nazionale dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università.

L’iniziativa è promossa dalla Confederazione Cobas di Brindisi, dal Comitato Liberi Cittadini-No deposito GNL e dal Cobas Scuola Brindisi-Ostuni, in collaborazione con il CESP (Centro Studi per la Scuola Pubblica).

L’incontro è rivolto ai/alle docenti, al personale della scuola, alle studentesse, agli studenti, ai genitori, ed è aperto a chiunque desideri partecipare e riflettere sugli attuali scenari di guerra e sulla crescente militarizzazione degli spazi di istruzione, mentre nelle scuole e nelle università i percorsi di educazione alla pace stentano ad affermarsi.

Le scuole di Brindisi sono coinvolte nel processo di militarizzazione dei luoghi di istruzione, ne fa esempio la partecipazione di 200 studenti/studentesse nel mese di dicembre 2024 ad un PCTO (alternanza scuola-lavoro) con lezioni di formazione militare presso la Caserma “Carlotto” di Brindisi.

Siamo convinte/i che la funzione della scuola deve essere quella di educare alla convivenza civile, alla mediazione e alla risoluzione pacifica dei conflitti, come prevede la Costituzione italiana all’articolo 11 che ripudia la guerra.

Il dibattito sarà introdotto e coordinato da Antonio Camuso, ricercatore storico e blogger di pugliantagonista.it.

Seguiranno gli interventi di:

Michele Lucivero – docente, giornalista O.d.G. Puglia, Cobas Scuola Bari, Uff. Stampa Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università;

Antonio Mazzeo – docente, giornalista freelance e peaceresearcher, autore di “La scuola va alla guerra“;

Futura D’Aprile – giornalista O.d.G. Puglia, collabora con il Fatto Quotidiano, Domani, Altraeconomia, autrice di “Crisi globali“e “affari di piombo“.

Alle ore 20.15, presso il Ristorante Africa, in Via Bastioni San Giorgio 22 – Brindisi (nei pressi della stazione FS) seguirà un momento di convivialità e la proiezione di alcuni video sulle iniziative contro il G7 di giugno 2024 in Puglia.