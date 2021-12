LUNEDI’ A MESAGNE IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE SILERI

Lunedì 13 dicembre, il sottosegretario di Stato al ministero della Salute Pierpaolo Sileri alle ore 12 sarà in visita a Mesagne per un incontro che si svolgerà presso l’Aula consiliare del Comune. Durante l’iniziativa, organizzata dall’on. Giovanni Luca Aresta in collaborazione col presidente della commissione Sanità della Regione Puglia, il consigliere regionale Mauro Vizzino, il sen. Sileri relazionerà sugli sviluppi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare sulle opportunità di rafforzamento delle reti territoriali socio-sanitarie. Saranno presenti i sindaci dei comuni, i rappresentanti del Cda del Consorzio ATS BR/4 e le autorità sanitarie locali.