LUNEDI’ A MESAGNE TRE DONNE CHITARRISTE IN CONCERTO

Inspiration, Tre Donne Chitarriste in concerto: lunedì 10 luglio a Mesagne

Le Tredici sono Silvia Boccadamo, Carla Canitano e Maria Luisa Petrelli. Il nome che hanno scelto è un acronimo e sta per Tre – quante sono -, “d” come donne e “c” come chitarriste: una storia racchiusa nelle lettere e in un numero che racconta una biografia artistica in cui la chitarra è chiaramente il filo conduttore. Le artiste salentine presentano a Mesagne il loro nuovo progetto, “Inspiration”, un percorso sonoro raffinato e popolare, che si muove attraverso le colonne sonore, i brani spagnoli e le canzoni dei grandi cantautori italiani, insieme a tutti i motivi che hanno ispirato gli arrangiamenti dell’originale repertorio. Alle tre musiciste si abbinano la voce di Dalila Spagnolo e il tango di Mariano Pendinelli e Silvia Stefanelli. Il concerto live si terrà lunedì 10 luglio alle ore 21 in Piazza Commestibili, ingresso gratuito. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma “MesagnEstate 2023”.