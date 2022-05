LUNEDI’ AD OSTUNI L’EDITORIALISTA DELL’OSSERVATORE ROMANO DON LUIGI MARIA EPICOCO

Ospite d’eccezione ad Ostuni, lunedì 23 maggio alle 18.30, presso la Sala conferenze del Centro di Spiritualità “Madonna della Nova”, don Luigi Maria Epicoco, Assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione ed editorialista dell’Osservatore Romano.

Don Epicoco, 41 anni, originario di Mesagne, stretto collaboratore di Papa Francesco, è autore di numerosissimi ed autorevoli testi (il più recente “La scelta di Enea” è stato pubblicato il 10 maggio da Rizzoli e presentato l’8 maggio scorso a “Che tempo che fa”).

L’evento è organizzato dal mensile cattolico Lo Scudo in occasione della LVI settimana delle Comunicazioni Sociali, e conclude le manifestazioni per il centenario del giornale, pubblicato ininterrottamente dal 1921.

Il tema dell’incontro è: “Ascoltare con l’orecchio del cuore. L’ascolto dimensione dell’amore“.

“Ascoltare con l’orecchio del cuore” è il titolo del messaggio dato dal Santo Padre per l’occasione il quale ha evidenziato, in particolare, che: “Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte anche chi ha un udito perfetto non riesce ad ascoltare l’altro. C’è infatti una sordità interiore, peggiore di quella fisica. L’ascolto, infatti, non riguarda solo il senso dell’udito, ma tutta la persona. La vera sede dell’ascolto è il cuore”.

Introdurrà l’incontro il direttore del mensile, Ferdinando Sallustio. Le conclusioni sono affidate a Don Giovanni Apollinare, Vicario foraneo di Ostuni.