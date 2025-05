Lunedì al Mediaporto la presentazione del libro “Un tempo per ogni cosa”

Tra memorie e viaggio ideale in luoghi cari, si snoderà lunedì 5 maggio 2025, con inizio alle ore 18:00, nella sala 3 D di Mediaporto, in viale Commenda, a Brindisi, la presentazione del libro Un tempo per ogni cosa di Pierangela Del Prete. Promotori dell’iniziativa la Società Dante Alighieri- Comitato di Brindisi e Mediaporto– Biblioteca di Brindisi. Introdurrà Mimmo Tardio, giornalista, scrittore, presidente della Società Dante Alighieri di Brindisi; dialogherà con l’autrice la prof.ssa Ornella Di Marco, vice presidente della Società Dante Alighieri di Brindisi. L’autrice, docente presso il Liceo Classico “B. Marzolla” di Brindisi, dopo essere stata apprezzata in qualche concorso di poesia, è alla sua prima prova di una scrittura narrativa, che ci porta nella malia irresistibile del Salento, dei suoi riti, dei suoi tipi umani caratteristici. Prefazione della prof.ssa Gabriella Famularo, già dirigente scolastico del Liceo Classico “Marcelline” di Lecce, editing di Michele Bombacigno, edito da Hobos Edizioni di Giovanni Rubaltelli.

Brevissima anticipazione, tratta dalla seconda di copertina di Michele Bombacigno: “Protagonista il Sud o, meglio, il Salento. Un Salento del quale la scrittrice, sfuggendo abilmente al rischio del didascalico e del convenzionale, ci fa sentire i profumi, vedere i colori, assaporare i gusti, toccare la multiforme realtà, calandoci con tutti i sensi in un’atmosfera che rapisce”.