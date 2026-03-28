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Lunedì all’Accademia degli Erranti un Laboratorio artigianale del gusto

Lunedì 30 marzo Ore 17:00
👩‍🍳🥚🐰LABORATORIO ARTIGIANALE DEL GUSTO , con l’artigiana pasticcera Maria Carla Pennetta realizzeremo “Lu pupu cu l’ovu” della tradizione pasquale

🕊️🍪Il laboratorio, si terrà presso la Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie). L’attività si svolgerà dalle 17:00 alle 20:00

📲 Iscrizione obbligatoria , max 20 partecipanti. ( Messaggio Whatsapp al 3881130368 indicando nominativi ).

🔎Attività rivolta ai Soci dell’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade (Tessera Annuale – Iscrizione attività laboratoriale con contributo 20 euro). Munirsi di grembiule.

🏛️ Attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti – Ex Convento delle Scuole Pie – Vano del Gusto.

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