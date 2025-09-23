Lunedì Consiglio provinciale per l’approvazione del bilancio consolidato

Il Presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli ha convocato in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno lunedì 29 settembre alle ore 12.00, presso il salone di rappresentanza, il Consiglio Provinciale.
All’esame i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale seduta di Consiglio Provinciale del 31 luglio 2025;
2. II variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ex Decreto del Presidente nr. 127 del 07-08-2025 – Ratifica;
3. Approvazione bilancio consolidato della Provincia di Brindisi ai sensi del principio contabile applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Esercizio 2024;
4. V Variazione ordinaria al bilancio di previsione 2025 – 2027 – Art. 175, comma 3 TUEL;
5. “Adesione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.), con sede in Roma. Presa d’atto Statuto.”
6. Approvazione Statuto della Società Partecipata Santa Teresa S.p.A. – Rinnovo durata;
7. Convenzione per l’Ufficio di Segreteria Comunale fra la Provincia di Brindisi ed il Comune di San Donaci (BR). Approvazione.
8. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) – NRG 8013/2023- nel giudizio Provincia di Brindisi c/ Italmetalli S.r.l.
Il Consiglio Provinciale verrà interamente ripreso e trasmesso in diretta streaming sul portale dedicato https://provinciabrindisi.consiglicloud.it.