Lunedì e martedì in piazza Duomo raccolta alimentare e di cancelleria

lunedì 01 e martedì 02 settembre

in Piazza Duomo dalle 09.00 alle 12.30

a cura CISOM

RACCOLTA ALIMENTARE E DI CANCELLERIA all’interno dei Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Teodoro e Lorenzo. Si rinnova l’Iniziativa solidale a cura del Gruppo Brindisi CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta .

La Parrocchia Cattedrale e il CISOM organizzano la colletta nelle giornate di lunedì 01 e martedì 02 settembre una in Piazza Duomo dalle 09.00 alle 12.30.

Cosa puoi donare?

Alimenti non deperibili (pasta, riso, olio, conserve, ecc.)

Materiale scolastico (quaderni, penne, matite, zaini, ecc.)

Perché donare?

La carità è il cuore pulsante della nostra comunità. Un piccolo gesto da parte tua può alleviare il peso di chi sta affrontando momenti difficili e regalare un sorriso a un bambino che si appresta a tornare a scuola.

Fai la tua parte e contribuisci a questa grande iniziativa di solidarietà!

I Volontari del CISOM ti aspettano in piazza!