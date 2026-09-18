Lunedì in Prefettura sarà celebrata la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale”

Lunedì 21 settembre, alle ore 10.30, avrà luogo nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Brindisi, la cerimonia commemorativa della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale” istituita con la legge del 13 gennaio 2025 n. 6 che ha riconosciuto, nell’art. 1 comma 1 il 20 settembre di ciascun anno tale giornata.
Nel corso della cerimonia saranno consegnate 27 “medaglie d’onore” (elenco allegato) conferite dal Signor Presidente della Repubblica a cittadini, militari e civili, che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, opponendosi con fermezza al richiamo della Repubblica Sociale italiana e al regime nazionalsocialista, affrontarono la dura esperienza della deportazione e dell’internamento nei campi di prigionia nazisti.
|INSIGNITI
|NOME
|COGNOME
|1
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
|FRANCESCO
|FANTASIA (BRINDISI)
|2
|AVIERE SCELTO
|FERNANDO
|TITI (BRINDISI)
|3
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
|GAETANO
|BIASI (ORIA)
|4
|CARABINIERE
|VINCENZO
|CALO’ (ORIA)
|5
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|AMLETO
|CARONE (ORIA)
|6
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|ANTONIO
|COZZETTO (ORIA)
|7
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|FILIBERTO
|ERARIO (ORIA)
|8
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|COSIMO
|FELLA (ORIA)
|9
|SOLDATO DELLA GUARDIA DI FINANZA
|GIUSEPPE
|GROTTA (ORIA)
|10
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|PASQUALE
|MARANGIA (ORIA)
|11
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|BARSANOFIO
|MARSELLA (ORIA)
|12
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|FRANCESCO
|MASSARO (ORIA)
|13
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|MICHELE
|PATISSO (ORIA)
|14
|CARABINIERE
|COSIMO
|PUTIGNANO (ORIA)
|15
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|SALVATORE
|RENATO (ORIA)
|16
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|GIUSEPPE
|SAVINO (ORIA)
|17
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
|COSIMO
|STRAMAGLIA (ORIA)
|18
|SOLDATO DEL ESERCITO ITALIANO
|ARCANGELO
|CANIGLIA (ORIA)
|19
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
|MARIO
|FONTANINI (ORIA)
|20
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO
|FRANCESCO
|SANTOSTEFANO (ORIA)
|21
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
|MARCO
|CENTONZE (CELLINO S.M.)
|22
|CARABINIERE
|LEONARDO
|STRADA (CEGLIE MESSAPICA)
|23
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
|GIACOMANTONIO
|MIULI (CISTERNINO)
|24
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
|GIUSEPPE
|ANGELETTI (SAN PIETRO VERNOTICO)
|25
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
|SANTO GIUSEPPE
|PIRO’ (TORCHIAROLO)
|26
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
|RAFFAELE
|RAMPINO (TORCHIAROLO)
|27
|SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANO
|ANTONIO
|LEZZI (SAN PANCRAZIO SALENTINO)