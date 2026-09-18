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Lunedì in Prefettura sarà celebrata la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale”

Lunedì 21 settembre, alle ore 10.30, avrà luogo nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Brindisi, la cerimonia commemorativa della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale” istituita con la legge del 13 gennaio 2025 n. 6 che ha riconosciuto, nell’art. 1 comma 1 il 20 settembre di ciascun anno tale giornata.

Nel corso della cerimonia saranno consegnate 27 “medaglie d’onore” (elenco allegato) conferite dal Signor Presidente della Repubblica  a cittadini, militari e civili, che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943,  opponendosi con fermezza al richiamo della Repubblica Sociale italiana e al regime nazionalsocialista, affrontarono la dura esperienza della deportazione e dell’internamento nei campi di prigionia nazisti. 

INSIGNITINOMECOGNOME 
1SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANOFRANCESCOFANTASIA (BRINDISI)
2AVIERE SCELTO FERNANDOTITI (BRINDISI)
3SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANOGAETANOBIASI (ORIA)
4 CARABINIEREVINCENZOCALO’ (ORIA)
5SOLDATO DEL REGIO ESERCITOAMLETOCARONE (ORIA)
6 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ANTONIOCOZZETTO (ORIA)
7 SOLDATO DEL REGIO ESERCITOFILIBERTOERARIO (ORIA)
8SOLDATO DEL REGIO ESERCITO COSIMOFELLA (ORIA)
9SOLDATO DELLA GUARDIA DI FINANZAGIUSEPPEGROTTA (ORIA)
10SOLDATO DEL REGIO ESERCITO PASQUALEMARANGIA (ORIA)
11SOLDATO DEL REGIO ESERCITOBARSANOFIOMARSELLA (ORIA)
12SOLDATO DEL REGIO ESERCITOFRANCESCOMASSARO (ORIA)
13SOLDATO DEL REGIO ESERCITOMICHELE PATISSO (ORIA)
14 CARABINIERECOSIMOPUTIGNANO (ORIA)
15SOLDATO DEL REGIO ESERCITOSALVATORERENATO (ORIA)
16SOLDATO DEL REGIO ESERCITO  GIUSEPPESAVINO (ORIA)
17SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANOCOSIMOSTRAMAGLIA (ORIA)
18SOLDATO DEL  ESERCITO ITALIANOARCANGELOCANIGLIA (ORIA)
19SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANOMARIOFONTANINI (ORIA)
20SOLDATO DEL REGIO ESERCITO FRANCESCOSANTOSTEFANO (ORIA)
21SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANOMARCOCENTONZE (CELLINO S.M.)
22CARABINIERELEONARDOSTRADA (CEGLIE MESSAPICA)
23SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANOGIACOMANTONIOMIULI (CISTERNINO)
24 SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANOGIUSEPPEANGELETTI (SAN PIETRO VERNOTICO)
25SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANOSANTO GIUSEPPEPIRO’ (TORCHIAROLO)
26SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANORAFFAELERAMPINO (TORCHIAROLO)
27SOLDATO DEL REGIO ESERCITO ITALIANOANTONIOLEZZI (SAN PANCRAZIO SALENTINO)
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