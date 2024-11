Lunedì iniziativa del Propeller per la presentazione del libro di Merlo sulla politica marittima italiana

Il Propeller club port of Roma con il Propeller club port of Brindisi hanno organizzato quali Club delle città terminali della via APPIA, recentemente entrata a far parte del “Patrimonio UNESCO”, un INTERCLUB per la presentazione del libro di Luigi Merlo dal titolo:

“Rivoluzionare la politica marittima italiana: per un vero Ministero del Mare”

che si terrà lunedì 4 novembre 2024 alle ore 17.30, presso sala Gino Strada, piano 2, Palazzo Nervegna, via Duomo, Brindisi.

Il Programma della Tavola rotonda prevede i saluti di Marcello Gorgoni, del Propeller club port of Brindisi, dell’on. Mauro Dattis, Vicepresidente Commissione Antimafia della Camera dei Deputati, del Presidente di Aeroporti di Puglia, dott. Antonio Vasile, del dott. Gabriele Menotti Lippolis, Presidente Confindustria Brindisi, del Comandante del Porto di Brindisi, CV (CP) Luigi Amitrano, e del Presidente della Provincia di Brindisi, dott. Antonio Matarrelli.

I lavori coordinati dal Presidente del Propeller club port of Roma, ing. Donato Caiulo, vedranno gli interventi delSindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna (che ha recentemente dato alle stampe il suo ultimo libro: “Figli della Montecatini”), di Fulvio Mamone Capria, Presidente AERO(Associazione Energie Rinnovabili Offshore), del Direttore del Comparto Marittimo di Puglia e Basilicata e Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ammiraglio Vincenzo Leone, del Capo di Gabinetto della Regione Puglia, ing. Giuseppe Catalano e dell’autore del libro Luigi Merlo, presidente nazionale Conf-trasporto, responsabile Relazioni Istituzionali MSC, già presidente dell’Autorità Portuale di Genova, vice-sindaco di La Spezia etc., sarebbe lungo ripercorrere il curriculum dell’autore ma quanto richiamato basta per comprendere che il libro è frutto della riflessione sulle diverse esperienze che lo hanno visto protagonista nelle città portuali e nei porti in particolare.