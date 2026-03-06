Facebook Instagram
Lunedì la donazione di due sedie a rotelle all’ospedale Perrino

Un gesto di solidarietà che fa la differenza: lunedì 9 marzo alle 15 la cooperativa San Bernardo, che gestisce l’assistenza domiciliare integrata per la Asl Brindisi, donerà all’ospedale Perrino due sedie a rotelle per consentire alle persone con disabilità fisica di spostarsi all’interno del presidio. La cooperativa, sensibile alle problematiche delle persone non autosufficienti, ha risposto all’appello della dottoressa Giuseppina Scarano coordinatrice di Cittadinanzattiva-Tribunale per i Diritti del Malato, e anche Garante per la Tutela delle Persone Disabili del Comune di Brindisi, e della professoressa Maria Carrozzo, responsabile del TDM.Alla cerimonia di consegna delle due sedie a rotelle sarà presente anche il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio.

