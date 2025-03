Lunedì la presentazione a Brindisi di “Green Independence”

Green Independence, una start up brindisina impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative per accelerare l’indipendenza energetica dai combustibili fossili, ha organizzato un evento che si terrà lunedì 24 marzo, alle 10,30 per la presentazione in anteprima a Brindisi, di una tecnologia innovativa, capace di trasformare sole e acqua in elettricità pulita, idrogeno verde e acqua pura. In questa occasione verranno presentati anche alcuni progetti pilota.

Fondata da due giovani poco più che trentenni, Alessandro Monticelli e Marta Pisani, la start up è già supportata da diversi investitori tra cui Scientifica Venture Capital, Fondo H2, Plug and Play e CDP Venture Capital, e si è recentemente aggiudicata il bando Smart&Start di Invitalia e il bando TecnoNidi della Regione Puglia.

Saranno presenti all’evento, tra gli altri esponenti del mondo istituzionale e accademico, tra i quali Alessandro Delli Noci, Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia, il deputato Mauro D’Attis, Giuseppe Marchionna, Sindaco Comune di Brindisi, il Prof. Guido Saracco, divulgatore scientifico e già Rettore Politecnico di Torino, Giuseppe Rizzi, Energy Manager Acquedotto Pugliese, Stefania Crotta, Direttrice Generale Programmi e incentivi finanziari del Ministero Dell’Ambiente e Della Sicurezza Energetica e il Prof. Guido Saracco, divulgatore scientifico e già Rettore Politecnico di Torino