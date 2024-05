Lunedì la presentazione dell’8^ edizione del progetto “Adotta un Monumento”

Lunedì 20 maggio alle ore 10:30, presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, si

terrà la conferenza stampa di presentazione dell’VIII edizione del progetto “Adotta un

Monumento”, alla presenza del sindaco Giuseppe Marchionna, della responsabile dei servizi

culturali del comune di Brindisi Antonella Grassi, della presidente dell’Associazione le Colonne

Anna Cinti e degli istituti scolastici coinvolti.

Nel corso della conferenza stampa, verranno presentati il programma e le novità dell’VIII

edizione, la cui fase finale si svolgerà a Brindisi dal 22 al 24 maggio.

Il Progetto è nato nel 2015 per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto, alla tutela e alla

valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Città di Brindisi.

Nei mesi scorsi gli studenti hanno approfondito la conoscenza dei siti scelti attraverso visite

guidate a cura delle guide abilitate dell’Associazione le Colonne e lo studio della relativa

documentazione.

L’ottava edizione, grazie ad una attenzione crescente da parte degli istituti scolastici della Città di

Brindisi, che riconoscono nel progetto la possibilità di affiancare un’esperienza formativa di

valore ai propri programmi di studio, coinvolgerà centinaia di studenti delle scuole primarie di

primo e secondo grado e degli istituti superiori.

Diverse le novità, dai nuovi siti culturali che si aggiungono a quelli già presenti nelle altre

edizioni, come l’Archivio di Stato di Brindisi e il Castello Svevo, all’approfondimento sulla

legalità da parte degli studenti che saranno presenti in piazza Sottile de Falco.

Il programma dell’edizione 2024 si svolgerà in tre giornate e precisamente mercoledì 22, giovedì

23 e venerdì 24 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Le Scuole coinvolte: Istituto Comprensivo “Bozzano-Centro” plesso “Marzabotto”, “Virgilio”,

Istituto Comprensivo “Centro” plesso “Salvemini”, plesso “Livio Tempesta”, Istituto

Comprensivo “Commenda”, plesso “San Giovanni Bosco”, plesso “Collodi”, Istituto

Comprensivo “Casale” plesso “Kennedy”, Istituto Comprensivo “S. Elia-Commenda”, Liceo

Artistico Musicale “Simone Durano”. I.I.S.S. “Ferraris – De Marco – Valzani” e Istituto Tecnico

“Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”.