Lunedì la presentazione dell’Ostello della Gioventù di Brindisi

L’Ostello della Gioventù, novità assoluta nella stagione turistica 2024 a Brindisi, sarà presentato lunedì 11 marzo prossimo, alle ore 11, con visita alla struttura ricettiva di via provinciale San Vito riservata agli operatori della comunicazione.

All’evento interverranno il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna; la consigliere regionale Grazia Di Bari, delegata per le politiche culturali; Aldo Patruno, Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. A fare gli onori di casa Pierangelo Argentieri, presidente di Puglia Holiday, società che gestirà per dieci anni la struttura turistico-ricettiva. In definitiva, come affermato nelle scorse settimane, si tratta della rinascita di un simbolo in favore dei giovani e delle loro necessità di un turismo alla loro portata. «La Puglia non è solo masserie 5 stelle – aveva affermato in diverse occasioni Argentieri – ma anche turismo accessibile a tutti. I giovani sono il nostro futuro e alle loro sete di conoscenza, anche e soprattutto attraverso il viaggio, dobbiamo rispondere in maniera adeguata».