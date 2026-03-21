Lunedì si ripete la “Via Crucis nel Porto di Brindisi”

Via Crucis nel Porto di Brindisi

lunedì 23 marzo 2026

La Via Crucis nelle acque del Porto di Brindisi, promossa, da tutte le Parrocchie di Brindisi in

collaborazione con diverse realtà della vita portuale, giunge alla VI edizione. Avrà luogo lunedì 23

marzo, dalle ore 19.00, con punto di partenza la Scalinata Virgilio. La processione sarà trasmessa in

diretta sull’emittente Antenna Sud Extra (canale 92).

Martedì 23 marzo i brindisini avranno l’opportunità di vivere l’itinerario spirituale della Passione di

Gesù Cristo in uno dei luoghi più importanti ed evocativi della propria città. La Via Crucis, che sarà

trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Antenna Sud Extra (canale 92 del digitale terrestre),

muoverà alle ore 19.00 dalla Scalinata Virgilio per toccare i luoghi più rappresentativi del porto

interno.

La Via Crucis è realizzata ogni anno in collaborazione con la Capitaneria di Porto, il Comando dei

Vigili del Fuoco, la Marina Militare, la Prefettura, i pescatori e alcune attività produttive. Le

meditazioni annuali prenderanno spunto dalla riflessione sulla Giornata dei Missionari Martiri che ha

come titolo: “Gente di Primavera”.