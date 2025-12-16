Lunedì sit-in di protesta della Fp Cgil davanti all’Asl di Brindisi

LA FP CGIL BRINDISI ORGANIZZA UN SIT- IN DI PROTESTA PRESSO L’ ENTRATA DELLA ASL

BRINDISI DI VIA NAPOLI ,LUNEDI’ 22 DICEMBRE 2025 ALLE ORE 11:30 PER CHIEDERE LA

MODIFICA IMMEDIATA DEL BUDGET A DISPOSIZIONE DEL CENTRO MARCO CAVALLO DI

LATIANO, PER SCONGIURARE I LICENZIAMENTI PREVISTI AL 31 DICEMBRE 2025 DELLE

SOCIE LAVORATRICI E DEI SOCI LAVORATORI (PROFESSIONALI E SEPE) DELL’

ASSOCIAZIONE 180 AMICI PUGLIA, CHE GESTISCE IL CENTRO E A TUTELA DELLA

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DELL’ UTENZA DI TALE SERVIZIO.

La FP CGIL di BRINDISI chiede alle parti in indirizzo celeri definizioni per la vertenza Marco Cavallo di

Latiano e all’ Associazione 180 amici Puglia e di recedere con decorrenza immediata i preavvisi di licenziamento

delle lavoratrici e dei lavoratori. Ricordiamo che il Marco Cavallo di Latiano è una eccellenza sperimentale del

nostro territorio per la salute mentale, che vede occupati operatori: assistenti sociali, tecnici della riabilitazione

psichiatrica, psicologi e sociologi e SEPE ovvero soci esperti per esperienza, che rischiano di rimanere senza

lavoro al 31 Dicembre 2025, dopo tanti anni di lavoro con abnegazione e spirito di sacrificio ed a tutela del

servizio sul nostro territorio e dell’utenza fragile in carico.

Le risorse economiche in coofinanziamento regionale e provinciale sembrerebbero insufficienti per garantire la

continuità occupazionale e del servizio. Per tali ragioni terremo un sit – in di protesta a cui seguirà un incontro

richiesto ad ASL Brindisi per il 22 Dicembre 2025 alle 11.30 per risolvere tale condizione di danno a lavoratrici

e lavoratori per la perdita della prerogativa occupazionale e a garanzia dei servizi all’ utenza.

LA SEGRETARIA PROVINCIALE

FP CGIL BRINDISI

CHIARA CLEOPAZZO