Lunedì sit-in di protesta della Fp Cgil davanti all’Asl di Brindisi

LA FP CGIL BRINDISI ORGANIZZA UN SIT- IN DI PROTESTA PRESSO L’ ENTRATA DELLA ASL
BRINDISI DI VIA NAPOLI ,LUNEDI’ 22 DICEMBRE 2025 ALLE ORE 11:30 PER CHIEDERE LA
MODIFICA IMMEDIATA DEL BUDGET A DISPOSIZIONE DEL CENTRO MARCO CAVALLO DI
LATIANO, PER SCONGIURARE I LICENZIAMENTI PREVISTI AL 31 DICEMBRE 2025 DELLE
SOCIE LAVORATRICI E DEI SOCI LAVORATORI (PROFESSIONALI E SEPE) DELL’
ASSOCIAZIONE 180 AMICI PUGLIA, CHE GESTISCE IL CENTRO E A TUTELA DELLA
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DELL’ UTENZA DI TALE SERVIZIO.
La FP CGIL di BRINDISI chiede alle parti in indirizzo celeri definizioni per la vertenza Marco Cavallo di
Latiano e all’ Associazione 180 amici Puglia e di recedere con decorrenza immediata i preavvisi di licenziamento
delle lavoratrici e dei lavoratori. Ricordiamo che il Marco Cavallo di Latiano è una eccellenza sperimentale del
nostro territorio per la salute mentale, che vede occupati operatori: assistenti sociali, tecnici della riabilitazione
psichiatrica, psicologi e sociologi e SEPE ovvero soci esperti per esperienza, che rischiano di rimanere senza
lavoro al 31 Dicembre 2025, dopo tanti anni di lavoro con abnegazione e spirito di sacrificio ed a tutela del
servizio sul nostro territorio e dell’utenza fragile in carico.
Le risorse economiche in coofinanziamento regionale e provinciale sembrerebbero insufficienti per garantire la
continuità occupazionale e del servizio. Per tali ragioni terremo un sit – in di protesta a cui seguirà un incontro
richiesto ad ASL Brindisi per il 22 Dicembre 2025 alle 11.30 per risolvere tale condizione di danno a lavoratrici
e lavoratori per la perdita della prerogativa occupazionale e a garanzia dei servizi all’ utenza.
LA SEGRETARIA PROVINCIALE
FP CGIL BRINDISI
CHIARA CLEOPAZZO