Lunedì vertice in Prefettura per Commissariato a San Pietro V.co

L’aggravarsi della situazione legata all’ordine pubblico in provincia di Brindisi ha suggerito una accelerata alle procedure riguardanti l’apertura di un Commissariato di polizia a San Pietro Vernotico.

Il Prefetto Luigi Carnevale ha convocato per lunedì mattina, alle ore 9.00, unaq riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla situazione riguardante proprio l’apertura del commissariato a San Pietro.

Saranno presenti il questore Lionetti e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il vice presidente della Commissione antimafia D’Attis, oltre ai rappresentanti della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, della Procura della Repubblica di Brindisi ed il sindaco di San Pietro Maria Lucia Argentieri.