Sono ormai dieci giorni che il lungomare Ammiraglio Millo (che collega il villaggio pescatori al piazzale sottostante il Monumento al Marinaio) è totalmente al buio per il mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica. Si tratta di uno dei punti più suggestivi del porto di Brindisi e davvero non si comprende il motivo per cui continui ad essere trascurato. Speriamo che questa segnalazione sortisca gli effetti desiderati da tanti cittadini.