“L’unicità che cambia”, il convegno sul turismo organizzato dal Rotary Club di Brindisi

Domenica 10 Marzo si terrà a Brindisi, presso l’hotel Best Western Nettuno, il convegno dal titolo ‘L’unicità che cambia: il turismo in Puglia – Brindisi’, organizzato dai Rotary Club Brindisi, Brindisi Valesio e Appia Antica. L’evento si innesta nel palinsesto del progetto distrettuale ‘Trulli Mare’ che quest’anno celebra il suo quarantesimo anniversario. ‘Trulli Mare’ costituisce un’azione di pubblico interesse che coordina l’impegno di 21 club Rotary della Puglia centrale e che svolge il suo ruolo di valorizzazione integrata del territorio in grado di mettere a sistema le risorse culturali, turistiche e paesaggistiche e promuovendone lo sviluppo sostenibile. Il tema studiato e approfondito quest’anno è ‘l’unicità che cambia’ attraverso il quale si intendono indagare i mutamenti della Puglia, anche alla luce dei frenetici impulsi dovuti allo sviluppo della tecnologia, degli scambi commerciali e dei trasporti, che, tuttavia, riesce a preservare l’unicità di una terra fortemente caratterizzata dai suoi paesaggi e dalle sue tradizioni.

Con un parterre di relatori che ricoprono, in vari ambiti, ruoli strategici per lo sviluppo del territorio brindisino, i club del capoluogo hanno deciso di puntare i riflettori sullo stato dell’arte, le opportunità e le necessità per il comparto turistico e la sua crescita. Dopo l’introduzione dei lavori, a cura del past governor e responsabile del progetto dott. Angelo Lanzillotti, Interverranno, infatti, il dott. Aldo Patruno, direttore generale del dipartimento turismo, economia e valorizzazione del territorio della Regione Puglia e vicepresidente dell’associazione europea ‘Vie Francigene’; il Sindaco di Mesagne, dott. Antonio Matarrelli, il dott. Pierangelo Argentieri, imprenditore e vice presidente regionale di Federalberghi, il dott. Giuseppe Danese, imprenditore della cantieristica navale Yatch services e turismo da diporto, il dott. Angelo Lippolis, imprenditore turistico.

Ad introdurre e salutare i partecipanti al convegno, oltre ai tre presidenti dei Rotary Club della città, dott. Giorgio Stomati, Avv. Vittorio Piceci e Dott.sa Daniela Passaro, il presidente del progetto Trulli Mare dott. Nicola Cavallo e il presidente di Confidustria Brindisi, dott. Gabriele Menotti Lippolis. Concluderà i lavori la dott.ssa Francesca Pennetta, assistente del Governatore Rotary del distretto 2120 Puglia e Basilicata. La cittadinanza è invitata a partecipare.