LUPERTI – E’ GIOVANNI ANTONINO IL VERO PROTAGONISTA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI MARCHIONNA

Il candidato sindaco Pino Marchionna è stato l’invitato principale all’iniziativa del Partito Repubblicano svoltasi in un hotel cittadino per celebrare il vero artefice del partito nella città di Brindisi: Giovanni Antonino!

A glorificarlo è stato addirittura il segretario nazionale del PRI Corrado De Rinaldis Saponaro il quale si è fermato per consentire ai presenti di applaudire a lungo proprio Antonino.

La “furbata” elaborata dal centro destra di tenere nascosto Antonino per non danneggiare l’immagine della coalizione è stata la condizione non trattabile per accettare che anche il PRI facesse parte dei sostenitori del candidato sindaco Marchionna.

Purtroppo per loro, però, Giovanni Antonino non è capace di rimanere in un angolo e quindi si conferma il vero protagonista della campagna elettorale di Marchionna, con tanto di benedizione del segretario nazionale dei repubblicani.

E qual è la considerazione che proprio De Rinaldis ha degli altri candidati sindaco? “State attenti alle polpette avvelenate”, ha detto il segretario nazionale e poi ha aggiunto che al limite qualcuno di loro potrebbe fare il “barbiere”.

Per il tono con cui ha pronunciato queste parole, era evidente l’intento diffamatorio nei confronti dei candidati sindaci avversari di Marchionna. Ma De Rinaldis forse non sapeva che il compianto papà di Pino Marchionna d professione faceva proprio il barbiere ed è stato uno dei più stimati e rispettati in città.

Chissà cosa ne pensano delle cose dette nella convention del PRI i massimi esponenti brindisini di forze politiche come Forza Italia, Fratelli d’Italia e la Lega che hanno il proprio radicamento nei ceti popolari dove non si fa differenza tra un barbiere ed un avvocato o un ingegnere. L’importante è voler bene alla propria città, avere le idee chiare su come amministrarla e possedere le richieste garanzie di integrità morale ed economica.

Noi da Marchionna e dalle sue liste ci saremmo aspettati un confronto sui problemi di Brindisi e non certo le offese ricevute che contribuiscono solo ad “avvelenare i pozzi”, come spesso ripete proprio Marchionna.

Lino Luperti – candidato sindaco di Brindisi