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Luperti e Greco: Brindisi va rispettata. Le affermazioni di Catalano sono gravissime

Le affermazioni dell’ex capo di Gabinetto della Regione sono incommentabili e offendono profondamente i cittadini di Brindisi. I torti subiti in tutti questi anni sono gravissimi e adesso si è aggiunta anche l’Autorità Portuale tra coloro che ci penalizzano rispetto a Bari. Basterebbe questo per farci ritrovare una unità di intenti a livello locale, con l’obiettivo di pretendere ciò che ci è stato sottrato nel tempo. Noi lavoreremo in questa direzione. Poi vedremo chi sono gli sfigati…

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali

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