Luperti e Greco: “Distretto di accelerazione industriale, nuove prospettive per Brindisi e Taranto. Ora trasformare le opportunità in sviluppo e occupazione”



L’istituzione del Distretto di accelerazione industriale rappresenta una notizia importante per Brindisi, Taranto e per l’intero sistema produttivo pugliese. L’approvazione del decreto da parte del Governo apre nuove prospettive per il rilancio industriale dei due territori, attraverso la semplificazione delle procedure, il sostegno agli investimenti e lo sviluppo di tecnologie a zero emissioni.

È quanto dichiarano Lino Luperti e Michelangelo Greco, sottolineando il valore strategico di un provvedimento che può contribuire a costruire nuove opportunità economiche e occupazionali in aree che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia industriale della Puglia e del Paese.«Brindisi e Taranto hanno bisogno di prospettive concrete, capaci di coniugare la tutela del lavoro, la competitività delle imprese e l’innovazione tecnologica. L’istituzione del Distretto di accelerazione industriale va nella direzione di rafforzare l’attrattività dei nostri territori, favorire nuovi investimenti e accompagnare una trasformazione industriale che non può tradursi in una perdita di posti di lavoro e di competenze».

«Dopo gli strumenti messi in campo con la Zona economica speciale e gli ulteriori interventi normativi a sostegno del sistema produttivo, questo nuovo provvedimento aggiunge un tassello significativo al percorso di rilancio dei territori di Brindisi e Taranto. La possibilità di accelerare gli investimenti e sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative può contribuire a rendere queste aree protagoniste della nuova industria, in una dimensione nazionale ed europea».

Per Luperti e Greco, tuttavia, l’approvazione del decreto deve rappresentare un punto di partenza e non un traguardo.

«Adesso sarà fondamentale tradurre le opportunità offerte dal nuovo Distretto in progetti concreti, investimenti produttivi, nuove assunzioni e prospettive stabili per i lavoratori e per le giovani generazioni. La transizione industriale deve essere governata con responsabilità, evitando che il cambiamento si trasformi in una desertificazione produttiva e puntando, invece, sulla riconversione, sulla ricerca e sulle nuove tecnologie».

«Brindisi e Taranto non devono rinunciare alla propria identità industriale. Al contrario, devono poterla rinnovare, valorizzando le competenze esistenti e creando le condizioni per attrarre nuove attività e filiere produttive. È questa la sfida che abbiamo davanti: costruire un futuro nel quale ambiente, innovazione, sviluppo economico e occupazione possano procedere insieme».

L’obiettivo deve essere chiaro: fare in modo che il nuovo Distretto diventi uno strumento effettivo di crescita e di lavoro, restituendo a Brindisi e Taranto il ruolo strategico che meritano nel panorama industriale italiano ed europeo.