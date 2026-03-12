Luperti e Greco: “I cittadini di Brindisi meritano rispetto. L’amministratrice della Bms modifichi gli orari per il rilascio dei pass per i residenti”

Ancora una volta l’amministratrice della Brindisi Multiservizi, avv. Rossana Palladino, dimostra di non avere a cuore i reali interessi dei cittadini di Brindisi. Lo si evince dalla nota diffusa alla stampa per il rinnovo dei pass-parcheggio.

In sostanza, i cittadini dovranno recarsi solo presso la sede della Bms, in via Provinciale San Vito, dal lunedì al venerdì e in una fascia oraria di poco più di due ore (dalle 8.30 alle 10.45). Facile immaginare, pertanto, che si creeranno delle lunghe file e per giunta in orari in cui la gente normalmente è al lavoro.

La Bms, infatti, non ha previsto alcun orario pomeridiano. E’ assolutamente necessario, pertanto, che l’avv. Palladino disponga ulteriori orari durante i quali si possono rinnovare i pass. E’ una questione di rispetto, oltre che di tutela degli interessi della stessa Bms.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali