LUPERTI E GRECO: IL COMUNE HA 5 KM DI CAVO E 200 PALI. SI UTILIZZINO PER ILLUMINARE LE CONTRADE!

Tra i tanti aspetti incomprensibili dell’attività dell’Amministrazione Comunale di Brindisi vi è anche il mancato utilizzo di ciò che giace nei magazzini della società partecipata Brindisi Multiservizi.

E’ il caso, ad esempio, di cinque chilometri di cavo elettrico e di duecento pali per la pubblica illuminazione. Sono lì da tempo e non si sa bene cosa farne.

Un motivo in più per impiegarli per illuminare le contrade di Brindisi che attendono questo servizio pubblico da anni.

Solleciteremo questa soluzione in tutte le sedi opportune, a partire dai lavori dell’apposita commissione consiliare. Sarà l’occasione per fare il punto anche sui motivi per cui attrezzatura acquistata con denaro pubblico resti alla ruggine invece che essere utilizzata a beneficio dei cittadini.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – Consiglieri comunali