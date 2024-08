Luperti e Greco – La Creset va in vacanza, ma fa pagare anche le affissioni self service

Nei giorni festivi del periodo ferragostano la società Creset, concessionaria dei servizi di riscossione di tributi comunali della città di Brindisi, ha pensato bene di eliminare il servizio di affissioni. Le agenzie di onoranze funebri, ad esempio, sono state costrette ad affiggere direttamente i manifesti. Un fatto insolito, anche se la cosa più grave è un’altra: la Creset ha pensato bene di far pagare anche coloro che si sono dovuti armare di secchio e colla per i propri manifesti.

E tutto questo, come al solito, non trova traccia in alcun atto del Comune di Brindisi con cui si autorizza la concessionaria a fare sostanzialmente ciò che vuole.

Un fatto grave, ma incredibilmente comune in una città come Brindisi in cui chi amministra controlla poco e niente di ciò che fanno gli uffici.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consigliere comunali