Luperti e Greco: “Solidarietà all’avv. Palladino. La BMS si conferma un ordigno a orologeria e qualsiasi sottovalutazione rischia di aggravare la situazione”
L’atto criminale portato a termine in nottata ai danni dell’avv. Palladino conferma il clima di tensione che ormai si percepisce intorno alla Brindisi Multiservizi e che certamente non rende praticabili i tentativi di salvataggio che l’Amministrazione Comunale intende portare avanti. Nel mentre esprimiamo convinta solidarietà nei confronti dell’amministratore della BMS, allo stesso tempo chiediamo che non venga attuata nessuna sottovalutazione dei fenomeni criminali, in qualsiasi modo e in qualsiasi sede si manifestino.
Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali