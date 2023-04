LUPERTI: LA POLITICA E’ SOPRATTUTTO COERENZA. MARCHIONNA LASCI L’INCARICO RICEVUTO DA ROSSI ALLA SANTA TERESA

Troppo facile affrontare una campagna elettorale sposando la causa del centro destra e proponendosi come candidato di una coalizione di moderati e poi continuare a mantenere la carica di amministratore della società partecipata della Provincia di Brindisi “Santa Teresa”, ricevuto dal governo di sinistra dell’ente, all’epoca presieduto da Riccardo Rossi.

Il candidato sindaco del centro destra Pino Marchionna, infatti, pare non intenda dimettersi da tale incarico, pur trattandosi di una nomina chiaramente “politica”. Un fatto strano, incomprensibile, ma certamente non per tutti. Non è un mistero, a tal proposito, che proprio Marchionna abbia documentati e storici rapporti con il Presidente della Regione Puglia Emiliano risalenti addirittura al 2015, anno in cui ha svolto le mansioni di vice sindaco dell’Amministrazione Comunale di Brindisi a guida PD.

Un motivo in più perché adesso lo stesso Marchionna avrebbe dovuto fugare ogni dubbio circa il suo nuovo orientamento politico, rinunciando ad incarichi ricevuti dalla sinistra.

Ma la coerenza, come è noto, non è roba per tutti.

Pasquale Luperti – candidato sindaco di Brindisi