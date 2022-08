LUPERTI (MRS): IL SINDACO ROSSI FA GRANDI ANNUNCI, MA DIMENTICA DI DIRE CHE NON PAGA GLI STIPENDI AI DIPENDENTI DELLA BMS

LUPERTI (M5S): IL SINDACO ROSSI FA GRANDI ANNUNCI, MA DIMENTICA DI DIRE CHE NON PAGA GLI STIPENDI AI DIPENDENTI DELLA BMS

Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha imparato molto bene a comunicare. E lo fa attraverso i social, oltre che con gli strumenti di informazione. Fa annunci roboanti, dà l’idea che Brindisi sia stata travolta da una pioggia di milioni di euro e che un bel giorno i brindisini si sveglieranno e troveranno la loro città trasformata, più bella ed accogliente.

Parole, purtroppo. La realtà è che il Comune di Brindisi versa in condizioni finanziarie preoccupanti e che lo stesso primo cittadino non si preoccupa di assicurare il pagamento dello stipendio ai dipendenti della Brindisi Multiservizi. Basta pensare che ad agosto questi padri e madri di famiglia hanno ricevuto solo un acconto. Il tutto, a dimostrazione che la Multiservizi versa in cattive acque, tanto è vero da non poter assolvere ad un compito fondamentale qual è quello di pagare il personale.

Il tutto, peraltro, avviene mentre si continuano ad affidare subappalti e non dimentichiamo le critiche dirette senza risposta del primo cittadino su affidamenti dati alla società con una stretta di mano ma mai remunerati.

E’ sin troppo evidente, insomma, che l’Amministrazione Comunale utilizza la Multiservizi non per assicurare il fatturato necessario a pagare gli stipendi, ma per bypassare le rigide procedure di gara e andare avanti con affidamenti diretti o con procedure sin troppo semplificate.

Di tutto questo, ovviamente, Rossi non parla, come se non fosse un suo problema, come se il Comune non fosse il socio che detiene il 100% delle azioni della Brindisi Multiservizi.

Ma per quanto tempo pensa di poter continuare a prendere in giro i brindisini?

Lino Luperti – Movimento Regione Salento