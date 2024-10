“Lustri&Partenze” festeggia importanti Anniversari a Francavilla Fontana

Le Arti hanno sempre il pregio di incuriosire, favorire le relazioni, condividere attitudini e passioni, trasmettere benessere e ottimismo. Gli eventi artistici come i concerti, le mostre, le visite guidate, le performance poetico/letterarie creano occasioni non solo per raggiungere il maggior numero di persone, ma anche per costituire reti, integrare e completare le attività delle singole associazioni coinvolte, promotrici degli eventi stessi.

Domenica 20 ottobre, a partire dalle ore 18.30 presso il Teatro Imperiali in Via Municipio a Francavilla Fontana (adiacente a Castello Imperiali), 3 Associazioni del Territorio, in rete, daranno vita ad un evento realizzato in collaborazione con il CSV Brindisi-Lecce Volontariato del Salento ETS, Avviso per la Promozione e la Formazione del Volontariato 2024, con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana (Br), che celebrerà importanti anniversari e nuove “partenze”,

Le associazioni protagoniste:

ArmoniE OdV (capofila) nata 15 anni fa, promuove la Cultura a 360°: dal 22 ottobre 2009 ha realizzato centinaia di Concerti, Mostre, Presentazione di Libri in luoghi pubblici, scuole, valorizzando ogni genere musicale e artistico, unitamente ai beni materiali e immateriali del territorio.

L’Associazione Occhio Fotografico, fondata nel 2014 in Grottaglie (TA), dal 2019 in Francavilla Fontana, è una community di appassionati di fotografia affiliata FIAF. Composta da professionisti e amatori, promuove la fotografia come arte ed espressione. Organizza workshop, corsi, mostre e, attiva nel sociale, sostiene progetti benefici e di denuncia. Aperta a tutti gli appassionati di fotografia, offre un ambiente di condivisione e crescita.

Serena OdV nasce a Bari nel 2000 per garantire, attraverso prestazioni rivolte alla cura della persona e della casa, la permanenza dell’anziano, in condizioni di autonomia ridotta o compromessa, nella propria abitazione o nell’ambito familiare/sociale di appartenenza. Il servizio valorizza le capacità residue dell’assistito ed integra l’attività assistenziale svolta dalla famiglia, viene svolto da personale altamente specializzato appartenente a Serena Cuore Gruppo Assistenza e dai soci volontari dell’associazione.

Nella serata di domenica 20 ottobre, aperta al pubblico e con ingresso libero, un Concerto e una Mostra Fotografica, celebreranno gli anni di esperienza di ArmoniE Odv e Occhio Fotografico e vi sarà occasione di conoscere con la presentazione della nuova sede, l’associazione Serena ODV, dedita all’assistenza delle persone fragili, anche nel territorio francavillese.

Alle 18.30, alla presenza del Sindaco Avv. Antonello Denuzzo, dei delegati del CSV Brindisi Lecce – Volontariato del Salento ETS, dei soci, dei presidenti Palma di Gaetano – ArmoniE OdV, Vito Carriere – Occhio Fotografico, Flora Solito – Referente Serena OdV sede di Francavilla Fontana, presenterà le finalità e i servizi che questo ETS offre alla cittadinanza con particolare attenzione alle persone “fragili”.

Seguirà l’inaugurazione di “Echoes: Riflessi di Suoni e Visioni Fotografiche”, Mostra Fotografica dei Soci di Occhio Fotografico: esporranno Bellotti Teresa, Carriere Vito, Cassone Tony, Cavallo Daniele, D’Amuri Antonio, Di Pietro Maurizio, Dilettis Francesco, Duggento Tommaso, Epifani Maria Rita, Englmann Richard, Franco Ciro, Leo Adriana, Ligorio Claudio, Lupo Damiano, Magazzino Ciro, Meo Pietro, Nicolau Anastasio, Nisi Arianna, Orlando Enza, Prezzemolo Raffaella, Romano Massimiliano, Scorrano Gregorio.

La mostra rimarrà aperta fino a Venerdì 25 ottobre e si potrà visitare dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Concluderà la serata, alle ore 19.00, il concerto “Danze e Canti in giro per il Mondo” del Trio Habanera, composto da Flavio Maddonni – Violino, Giambattista Ciliberti – Clarinetto, Antonino Maddonni – Chitarra, professionisti dediti alla divulgazione culturale e impegnati nel sociale.

Il programma musicale spazierà da Rossini a Modugno passando per alcune fantasie su temi internazionali e tratti dalla tradizione partenopea, arrangiati sapientemente per il trio dal maestro Antonino Maddonni.