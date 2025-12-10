Lutto in Confindustria – Rinviato evento organizzato con Ance su pianificazione urbanistica

Rinvio dell’evento “Brindisi laboratorio di innovazione territoriale – La pianificazione urbanistica come volano di sviluppo economico”

ANCE Brindisi e Confindustria Brindisi comunicano che l’evento “Brindisi laboratorio di innovazione territoriale – la pianificazione urbanistica come volano di sviluppo economico”, previsto per l’11 dicembre 2025 presso la sede di Confindustria Brindisi, è stato rinviato a data da destinarsi.

La decisione è stata assunta in segno di rispetto e cordoglio per il grave lutto che ha colpito un imprenditore associato a Confindustria Brindisi, nonché Presidente di Sezione.

La nuova data dell’iniziativa sarà comunicata non appena possibile.